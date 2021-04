Gioco del Lotto, i ritardatari: il 73 su Firenze resta al comando (Di martedì 13 aprile 2021) . Dopo il concorso di martedì 13 aprile, il capofila degli assenti raggiunge le 114 estrazioni di ritardo, segue il 66 sulla ruota ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021) . Dopo il concorso di martedì 13 aprile, il capofila degli assenti raggiunge le 114 estrazioni di ritardo, segue il 66 sulla ruota ...

Advertising

capuanogio : L'#Inter corre verso lo scudetto. Con buona pace di quelli che... 'gioca male' (ma lo dicevano anche del Milan di C… - LuigiBrugnaro : Domani apriremo al PalaExpo di Marghera l’hub di riferimento per la campagna vaccinale dell’Ulss 3 veneziana, il pi… - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: La sfiga che butta Pardo sulle squadre è fuori da ogni logica. Un maestro. Aveva appena detto che il PSG avesse il domini… - AgenderBane : RT @Silverlining221: @SerendipityNY_ Enfatizzare tutto in l'amicizia può essere anche un modo di proteggersi agli occhi del resto del mondo… - LucioMM1 : @martinoloiacono RDC per la loro base (e per sè stessi finita la festa). Riduzione durata del contratto di lavoro… -