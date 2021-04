Giappone: acqua radioattiva in mare? Cosa sta succedendo a Fukushima (Di martedì 13 aprile 2021) Il Giappone ha deciso di riversare in mare acqua contaminata. La notizia è già stata riportata da tutti i principali organi di stampa a livello internazionale. Il liquido in questione è stato utilizzato per raffreddare i reattori dell'incidente nucleare di Fukushima. A riceverlo saranno le acque delle Oceano Pacifico, ma per capire Cosa sta accadendo è meglio approfondire la questione partendo dalle origini. Giappone e acqua radio attiva in mare? Come stanno le cose Il disastro di Fukushima si è verificato nel 2011 e fu un disastro innescatosi come conseguenza di quelli che erano stati il terremoto ed il maremoto di Tohoku, l'11 marzo 2011. Seppur con la cessazione dell'attività nucleare per effetto del sistema di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 aprile 2021) Ilha deciso di riversare incontaminata. La notizia è già stata riportata da tutti i principali organi di stampa a livello internazionale. Il liquido in questione è stato utilizzato per raffreddare i reattori dell'incidente nucleare di. A riceverlo saranno le acque delle Oceano Pacifico, ma per capiresta accadendo è meglio approfondire la questione partendo dalle origini.radio attiva in? Come stanno le cose Il disastro disi è verificato nel 2011 e fu un disastro innescatosi come conseguenza di quelli che erano stati il terremoto ed ilmoto di Tohoku, l'11 marzo 2011. Seppur con la cessazione dell'attività nucleare per effetto del sistema di ...

