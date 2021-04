Denise Pipitone è in Spagna? Spunta la nuova ipotesi, indizi da Tik Tok (Di martedì 13 aprile 2021) Denise Pipitone si trova in Spagna? È stata fatta una nuova segnalazione sulla bimba, ormai donna, scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Un video pubblicato su Tik Tok sta circolando in queste ore: «Somiglianza incredibile, potrebbe essere lei» nuova segnalazione su Denise Pipitone, il video su TikTok dalla Spagna: «Somiglianza incredibile» La segnalazione è arrivata dai social da una cantautrice siciliana di nome Denise Manno, la ragazza ha riportato un video su Tik Tok che le ha mostrato una sua follower. Sul suo profilo Facebook ha spiegato di aver posato l'occhio su una giovane ragazza che vive in Spagna, precisamente a Malaga. Si chiama Denise, ha vent'anni e somiglia tanto alla piccola ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 aprile 2021)si trova in? È stata fatta unasegnalazione sulla bimba, ormai donna, scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Un video pubblicato su Tik Tok sta circolando in queste ore: «Somiglianza incredibile, potrebbe essere lei»segnalazione su, il video su TikTok dalla: «Somiglianza incredibile» La segnalazione è arrivata dai social da una cantautrice siciliana di nomeManno, la ragazza ha riportato un video su Tik Tok che le ha mostrato una sua follower. Sul suo profilo Facebook ha spiegato di aver posato l'occhio su una giovane ragazza che vive in, precisamente a Malaga. Si chiama, ha vent'anni e somiglia tanto alla piccola ...

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - grananto674 : RT @MissingDeniseMp: ?Alcuni VIP e NON, stanno accogliendo l'appello! ?? #facciamorete Liberate Denise! Vogliamo Verità e Giustizia! Grazie… - dddf12344 : RT @MissingDeniseMp: ?Alcuni VIP e NON, stanno accogliendo l'appello! ?? #facciamorete Liberate Denise! Vogliamo Verità e Giustizia! Grazie… -