Cortesie per gli ospiti: Lorenza e Simona vs Paola e Cristina (Di martedì 13 aprile 2021) Lunedì 12 aprile 2021 è andata in onda l’undicesima puntata della quattordicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Lorenza e Simona vs Paola e Cristina La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Lorenza e Simona con il menù ‘Ricette fuori porta’ e sfidanti Paola e Cristina con il menù ‘Roma Nostra’. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Paola e Cristina con il punteggio di 27-21,5. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 13 aprile 2021) Lunedì 12 aprile 2021 è andata in onda l’undicesima puntata della quattordicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacon il menù ‘Ricette fuori porta’ e sfidanticon il menù ‘Roma Nostra’. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 27-21,5.per gli– Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

kwigibo_ : RT @Pezzadazienda: Ho visto per la prima volta 'cortesie per gli ospiti'. La mia reazione: sto ordinando una pizza tonno e cipolle, la ma… - zazoomblog : Cortesie per gli Ospiti Csaba Dalla Zorza svela qual è stato il momento più imbarazzante (non andato in onda) -… - StraNotizie : Cortesie per gli Ospiti, Csaba Dalla Zorza svela qual è stato il momento più imbarazzante (non andato in onda) - zazoomblog : Cortesie per gli Ospiti Csaba Dalla Zorza svela qual è stato il momento più imbarazzante (non andato in onda) -… - Daniela79057624 : RT @gayit: Csaba dalla Zorza di Cortesie per gli Ospiti sostiene il DDL Zan: 'Sono per i diritti, fatemi aprire il Pride!' -