Concorso EAV | Comitato vincitori e idonei | “Vogliono risposte sulle assunzioni!”

(Di martedì 13 aprile 2021) IldelEAV – 320 diplomati e 30 laureati, chiede ancoraall’enteassunzioni ancora non effettuate. IldelEAV (320 diplomati e 30 laureati), chiede ancoraall’ente EAVassunzioni ancora non effettuate. La lettera che riportiamo con il testo integrale è stata inviata Sig.

Corriere del Mezzogiorno

NAPOLI - Il Comitato vincitori e idonei del concorso EAV, 320 diplomati e 30 laureati, chiede di nuovo risposte all'Ente Autonomo Volturno sulle assunzioni ancora non effettuate. Di seguito il documento a firma 'Comitato vincitori ed idonei'.