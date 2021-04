Chelsea-Porto 0-1 | i Blues volano in semifinale

(Di martedì 13 aprile 2021)0-1. Al Ramón Sánchez-Pizjuán i lusitani battono iper 1 a 0, grazie alla bella rovesciata di Taremi, nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nella gara di andata isi erano imposti per 2 a 0 sui lusitani edunque in. Cos’è successo nel primo tempo? La sfida inizia con un’occasione per ilall’8? minuto di gioco con Mount che calcia dal limite, ma la sua conclusione viene deviata da Mbemba. All’11’ i lusitani rispondono con Corona che approfitta di un passaggio sbagliato da Mendy, ma il suo tentativo viene intercettato da Jorginho. Passano 8 minuti e ici provano in ripartenza con James, ma il suo tiro è troppo impreciso e la palla si perde sul fondo. Al 27? Havertz ...

Advertising

ChampionsLeague : GOAL! Chelsea 0-1 Porto (Taremi 90'+4). AGG: 2-1 #UCL - SuperSportTV : #UCL - RESULTS: Chelsea 0-1 Porto (Agg: 2-1) PSG 0-1 Bayern (Agg: 3-3) - sportface2016 : #ChelseaPorto, le parole di #ThiagoSilva nel post partita - OrgoglioGobbo38 : @1987_Lorenza Ma veramente stai paragonando le due partite? Noi giocavamo contro una squadra portoghese in 10 per 6… - thomasmmr : RT @Gazzetta_it: Il #Porto punge con #Taremi, ma è troppo tardi. #Chelsea battuto ma qualificato -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Porto

Primo tempo Ilschiaccia ilnella propria metà campo ma la prima occasione, all'8', è proprio di marca inglese: il protagonista è Mount , la cui conclusione dal limite è deviata da ...Il muro delinfrange le speranze portoghesi. Per ilc'è poco da fare dopo il 2 - 0 subito all'andata, perché la squadra di Tuchel non concede praticamente nulla al tridente di Conceiçao fino ai ...Dopo avere interrotto la lunga striscia di imbattibilità del Bayern Monaco in Champions League vincendo 3-2 l'andata in Germania, il Paris Saint Germain proverà a completare l'opera nella sfida di ...Risultato che termina così, passa il Psg. Stesso risultato anche nell'altro Quarto di Finale tra Chelsea e Porto. Gli ospiti segnano nei minuti finali, ma non basta: gli inglesi passano al turno ...