Chaka Traorè: il primo 2004 a giocare in Serie A

Chaka Traorè, nato il 23 dicembre 2004, è un attaccante del Parma. L'allenatore dei gialloblù D'Aversa mandandolo il campo nei minuti finali della sfida contro il Milan ha stabilito un record. Il giocatore è infatti il primo 2004 ad esordire in Serie A, dopo aver già giocato in Coppa Italia con Lazio e Sassuolo. 

Chi è Chaka Traorè? 

Traoré è un esterno destro che ama giocare a sinistra, è un giocatore dotato di grande tecnica. Per lui esordire in campionato a soli 16 anni e 3 mesi è un bellissimo traguardo. L'attaccante ivoriano non ha una storia facile alle spalle: portato da piccolo in Italia da una persona che non ne aveva la custodia, violando in questo modo le norme italiane sui giocatori minorenni, è stato affidato ai ...

Traorè, la bella storia di un astro nascente in maglia crociata

Chaka Traorè, subentrando ad Andrea Conti, ha così infranto un record che apparteneva ad un altro giocatore crociato, Daan Dierckx, primo 2003 in campo in una partita di serie A al Mapei Stadium di ...

A TU PER TU CON MICHELE SALTORI: "VEDERE DA VICINO GIOCARE ED ALLENARSI CHAKA TRAORE' MI HA APERTO UN MONDO DI IDEE" " Chaka Traorè è la nuova stautetta d'ebano che il Parma ha provato a gettare sul suo tavolo L'articolo A TU PER TU CON MICHELE SALTORI: "VEDERE DA VICINO GIOCARE ED ALLENARSI CHAKA TRAORE' MI HA APERTO ...

Chi è Chaka Traore, il 2004 d'oro del Parma che ha già cambiato nome La Gazzetta dello Sport , subentrando ad Andrea Conti, ha così infranto un record che apparteneva ad un altro giocatore crociato, Daan Dierckx, primo 2003 in campo in una partita di serie A al Mapei Stadium di ...è la nuova stautetta d'ebano che il Parma ha provato a gettare sul suo tavolo L'articolo A TU PER TU CON MICHELE SALTORI: "VEDERE DA VICINO GIOCARE ED ALLENARSITRAORE' MI HA APERTO ...