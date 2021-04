Chadwick Boseman: il trailer del documentario in arrivo su Netflix (Di martedì 13 aprile 2021) Chadwick Boseman: Portrait of an artist è il documentario in arrivo il 17 aprile su Netflix, ecco il trailer del progetto dedicato alla star di Black Panther. Chadwick Boseman: Portrait of An Artist è il documentario in arrivo su Netflix il 17 aprile in streaming e il trailer regala qualche anticipazione del progetto dedicato alla star di Black Panther. Nel video si mostrano infatti molti estratti delle interviste rilasciate da amici e colleghi per regalare un ritratto unico ed emozionante dell'artista che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il progetto Chadwick Boseman: Portrait of an Artist sarà disponibile per 30 giorni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021): Portrait of an artist è ilinil 17 aprile su, ecco ildel progetto dedicato alla star di Black Panther.: Portrait of An Artist è ilinsuil 17 aprile in streaming e ilregala qualche anticipazione del progetto dedicato alla star di Black Panther. Nel video si mostrano infatti molti estratti delle interviste rilasciate da amici e colleghi per regalare un ritratto unico ed emozionante dell'artista che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il progetto: Portrait of an Artist sarà disponibile per 30 giorni ...

