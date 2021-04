Canzone Segreta ospiti 16 aprile 2021 Chi ci sarà nella quinta puntata

Advertising

RaiUno : Cara @serenarossi_com, stavolta la sorpresa te l'abbiamo fatta noi! ?? La 4ª puntata e tutti gli highlights di… - xineedharryx : RT @_valsslife: DIANA GIASAU PIERSPOLLON ED ERASMO VENERDÌ A CANZONE SEGRETA SENTENDOMI ASSAI MALE - Chilhon2016Lap : RT @RaiUno: Solo @francescacheeks poteva far commuovere la nostra @OriettaBerti! ?? Segui la diretta di #CanzoneSegreta qui: - anitram39126789 : RT @_valsslife: DIANA GIASAU PIERSPOLLON ED ERASMO VENERDÌ A CANZONE SEGRETA SENTENDOMI ASSAI MALE - bonacomerpanee : RT @_valsslife: DIANA GIASAU PIERSPOLLON ED ERASMO VENERDÌ A CANZONE SEGRETA SENTENDOMI ASSAI MALE -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

Cosa succederà nella prossima puntata di? Ecco tutte le anticipazioni di Venerdì 16 aprile, i dettagli Venerdì 16 aprile andrà in onda una nuova puntata di, il programma su Rai 1 condotto da Serena Rossi che ...Cambio di palinsesto dell'ultimo minuto per la seconda serie del fortunato varietà diretto e condotto da Carlo Conti su Rai1. '' finirà questa settimana Rai 1 aveva inizialmente deciso? L'articolo, Serena Rossi dovrà competere con lui: cosa succederà proviene da Ultimaparola.com . Condividi: ...giorno in cui era inizialmente fissata la sesta puntata di Canzone Segreta (un meglio di cui avevamo accennato qui) probabilmente anticipata al martedì della stessa settimana, come sostiene il ...È stata una settimana molto ricca in termini di ascolti, talmente ricca che molti programmi che hanno superato i 3 milioni di spettatori non sono riusciti ad e ...