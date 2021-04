Briatore | compleanno con la Gregoraci | il dettaglio non passa inosservato

Leggi su dilei

(Di martedì 13 aprile 2021) Buona Flavio, che ha compiuto 71 anni. Per questo importante traguardo, l’imprenditore non ha potuto festeggiare con un party in grande stile nel locali più alla moda del mondo. In ogni caso, però, ha reso l’evento indimenticabile. Ha trascorso la giornata insieme alle persone più importanti per lui, il figlio Nathan Falco e l’ex compagna Elisabetta. Nonostante la separazione, infatti, è evidente che qualcosa di estremamente profondo tiene ancora uniti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e. Un legame profondo, il loro, tenuto in piedi non senza difficoltà, ma sempre con determinazione per l’amore di loro figlio. E, per questo, i due trascorrono insieme tutte le festività più importanti, compreso ildi Flavio. Un’atmosfera intima, familiare, quella ...