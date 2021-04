Biden a Putin | ' allentare le tensioni sull' Ucraina'

(Di martedì 13 aprile 2021) In una telefonata con Vlaidmir, Joe"ha ribadito l'incrollabile impegno degli Usa verso la sovranità e l'integrità territoriale dell'" esprimendo "le preoccupazioni per l'improvviso ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden Putin

In una telefonata con Vlaidmir Putin, Joe Biden "ha ribadito l'incrollabile impegno degli Usa verso la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina" esprimendo "le preoccupazioni per l'improvviso rafforzamento russo nella ...