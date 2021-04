Bianca Guaccero ringrazia il pubblico di Detto Fatto: “Sto benino” (Di martedì 13 aprile 2021) In collegamento da casa anche oggi Bianca Guaccero per la puntata di Detto Fatto del 13 aprile 2021. Come saprete la conduttrice è risultata positiva al covid 19 e dovrà stare in isolamento fino a quando non starà meglio. Bianca, inizia subito la puntata ringraziando ovviamente Carla e Jonathan che hanno preso il suo posto e che gestiscono il programma di Rai 2 insieme a Gambi. Ma non solo, vuole anche rubare qualche secondo di tempo per ringraziare tutte le persone che da ieri sera le dimostrano tutto il loro affetto con tantissimi messaggi sui social. ringrazia tutti di cuore e commenta: “Mi avete Fatto piangere”. Poi nella rubrica in compagnia di Jonathan, parlando di vip e classifiche, spiega anche come è stata in queste ultime ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 aprile 2021) In collegamento da casa anche oggiper la puntata didel 13 aprile 2021. Come saprete la conduttrice è risultata positiva al covid 19 e dovrà stare in isolamento fino a quando non starà meglio., inizia subito la puntatando ovviamente Carla e Jonathan che hanno preso il suo posto e che gestiscono il programma di Rai 2 insieme a Gambi. Ma non solo, vuole anche rubare qualche secondo di tempo perre tutte le persone che da ieri sera le dimostrano tutto il loro affetto con tantissimi messaggi sui social.tutti di cuore e commenta: “Mi avetepiangere”. Poi nella rubrica in compagnia di Jonathan, parlando di vip e classifiche, spiega anche come è stata in queste ultime ...

