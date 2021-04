Bianca Guaccero positiva al Coronavirus lascia Detto Fatto (Di martedì 13 aprile 2021) Bianca Guaccero positiva al Coronavirus. La conduttrice non ha voluto fare grossi annunci social ma ha avuto modo di rivelarlo in trasmissione proprio ieri pomeriggio tranquillizzando i fan e spiegando quello che le è successo in questi giorni di silenzio social. Proprio un paio di giorni fa la conduttrice aveva Fatto un appello alla sua Regione, ai suoi conterranei e a tutti, di stare attenti, di indossare la mascherina e continuare a combattere con le armi a disposizione contro questo virus, ma alla fine sembra che lei stessa sia finita nei guai. Bianca Guaccero ammette in diretta di essere stata al centro di critiche e battute simpatiche per via della sua maniacalità in quest’ultimo anno ma alla fine il virus l’ha travolta. Bianca ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021)al. La conduttrice non ha voluto fare grossi annunci social ma ha avuto modo di rivelarlo in trasmissione proprio ieri pomeriggio tranquillizzando i fan e spiegando quello che le è successo in questi giorni di silenzio social. Proprio un paio di giorni fa la conduttrice avevaun appello alla sua Regione, ai suoi conterranei e a tutti, di stare attenti, di indossare la mascherina e continuare a combattere con le armi a disposizione contro questo virus, ma alla fine sembra che lei stessa sia finita nei guai.ammette in diretta di essere stata al centro di critiche e battute simpatiche per via della sua maniacalità in quest’ultimo anno ma alla fine il virus l’ha travolta....

