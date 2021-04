Barry 3 e 4 | la dark comedy con Bill Hader | già in cantiere | la seconda stagione in Italia a maggio

(Di martedì 13 aprile 2021) La produzione di3 è pronta per ripartire. Anche se HBO deve ancora rinnovare laconper una quarta, ciò non ha impedito agli sceneggiatori di rimanere attivi durante la pandemia. “Proprio quando è avvenuto il lockdown a marzo, eravamo a una settimana dalle riprese”, ha detto l’attore durante una comparsata al Late Night With Seth Meyers. “L’ultima volta che sono stato in una stanza con molte persone è stata durante la lettura degli episodi 1 e 2 della terzaed eravamo pronti per partire. E poi tutto si è fermato. La3 è completamente scritta e pronta per essere girata. In questo periodo abbiamo anche scritto la4, quindi abbiamo fatto entrambe le cose. Stiamo solo ...

Arriva finalmente in Italia, l'acclamata dark comedy la cui prima stagione, in 8 episodi, andrà in onda da stasera su Sky Atlantic, a partire dalle 22:15, e in streaming su NOW. Dal 3 maggio, back to back, arriverà la seconda stagione. La dark comedy con Bill Hader ("Un disastro di ragazza", "IT - Capitolo due") e Henry Winkler è candidata ai Golden Globe e vincitrice di tre Emmy Awards.