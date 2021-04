Amici, Rosa Di Grazia non ci sta: “Non meritavo l’eliminazione” (Di martedì 13 aprile 2021) Amici Rosa Di Grazia, la ballerina eliminata nel corso della terza puntata del serale ha affermato chiaramente come secondo lei meritasse di andare avanti e di non essere eliminata Amici Rosa Di GraziaNel corso della terza puntata del serale di Amici, sono stati eliminati i primi due ballerini di quest’edizione: Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia. Proprio quest’ultima, nella sua permanenza nella scuola, si è resa protagonista di moltissimi battibecchi con Alessandra Celentano. La professoressa di danza ha più volte dichiarato come Rosa non fosse una brava ballerina a causa di una tecnica scadente. Nonostante questo, Rosa, è riuscita ad accedere alla fase serale del programma di Canale ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021)Di, la ballerina eliminata nel corso della terza puntata del serale ha affermato chiaramente come secondo lei meritasse di andare avanti e di non essere eliminataDiNel corso della terza puntata del serale di, sono stati eliminati i primi due ballerini di quest’edizione: Tommaso Stanzani eDi. Proprio quest’ultima, nella sua permanenza nella scuola, si è resa protagonista di moltissimi battibecchi con Alessandra Celentano. La professoressa di danza ha più volte dichiarato comenon fosse una brava ballerina a causa di una tecnica scadente. Nonostante questo,, è riuscita ad accedere alla fase serale del programma di Canale ...

Advertising

emm05uccia : RT @PrelemiDeddyRos: Rosa che minaccia di litigare con l'assistenza instagram VE LO DICO SISTEMATEGLI STO PROFILO SENNÒ VI FINISCE MALE A… - Novella_2000 : Rosa Di Grazia, la sua ultima intervista spiazza: “Meritavo di andare avanti” #amici20 - commentiaspams1 : scusate ma non ho ben capito come funziona, rosa è andata ad amici per fare la ballerina o l’ influencer? #Amici20 #amemici20 - PrelemiDeddyRos : Rosa che minaccia di litigare con l'assistenza instagram VE LO DICO SISTEMATEGLI STO PROFILO SENNÒ VI FINISCE MAL… - jl3niaw : Rosa di Amici guarda e impara: -