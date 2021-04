Alla Rhinoceros gallery il Dante di Rogge e Curi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alla Rhinoceros

Città Nuova

...Alda Fendi - Esperimenti in programma a Roma dal 15 aprile al 15 luglio negli spazi di... il progetto si compone di immagini fotografiche che si mescolanomusica elettronica, all'arte ...La prima "visione" che attende gli ospiti diGallery è data dalle fotografie di grandi dimensioni che l'artista tedesca Claudia Rogge ha realizzato nel 2011 ispirandosi proprioDivina ...ideatore della linea artistica della Fondazione Alda Fendi - Esperimenti e protagonista di un evento multimediale eretico e coinvolgente negli spazi della rhinoceros gallery di Roma, in via dei ...Il naso è una parte importante del fascino e della bellezza, anche perché, essendo al centro del viso, non passa di certo inosservato. Diverse ragazze vorrebbero il naso alla francese, ma non tutte po ...