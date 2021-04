Aidan Turner | la dura preparazione per interpretare Leonardo Da Vinci

(Di martedì 13 aprile 2021) L’attoreha spiegato come si è preparato peril diffilce ruolo del genioDa: scopriamo cosa ha rivelato. L’attoresul ruolo in ‘’ (Instagram)Questa sera in prima serata su Rai 1 torna la serie televisiva: adil grande artista c’è lui, l’attore irlandese. Nel cast altri volti noti della televisione e del cinema non solo italiano ma anche internazionale: la giovane e talentuosa Matilda De Angelis, la bellissima Miriam Dalmazio e l’attore inglese Freddie Highmore. La serie avrà otto puntate e racconterà alcuni momenti della vita del grande artistaDa ...

Nel 2021, inoltre, Giancarlo Giannini interpreta Andrea Del Verrocchio, maestro di Leonardo Da Vinci, nella serie tv di Rai Uno cone Matilda De Angelis. Matilda De Angelis, quanto ...Nel cast, Matilda De Angelis, Freddie Highmore nel ruolo di Stefano Giraldi e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio. Leonardo, ...Il 13 aprile 2021, su Raiuno, va in onda la quarta ed ultima puntata di Leonardo, la serie tv co-produzione internazionale tra Italia, Francia e Spagna che racconta il genio toscano di Leonardo da Vin ...Stefano Giraldi deve correre per salvare Leonardo: emergono segreti e rivelazioni per entrambi Finalmente la verità sta per essere svelata. Nell’ultima puntata di Leonardo, la serie evento in onda que ...