Advertising

GazzettaSalerno : Virtus Arechi sconfitta a Nardò. - ottopagine : Virtus Arechi Salerno, testa a Nardò con Parrillo in panchina #Salerno - tvoggi : BASKET SERIE B, VIRTUS ARECHI DI SCENA A NARDO’ L’ultima partita di campionato ha lasciato una (grande) voglia di r… - SalernoSport24 : ??? Da domenica prossima riprende l'attività agonistica delle squadre giovanili della Virtus Arechi Salerno. #Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Arechi

la Città di Salerno

EDIL FRATA NARDÒ -SALERNO 84 - 79 (9 - 29, 37 - 47, 59 - 67) Nardò: Dip 6, Coviello 19, Stella, Petrucci 22, Burini 7, Bartolozzi 2, Fontana 19, Enihe 4, Cepic ne, Jankovic ne, Bjelic ...Salerno . AllaSalerno non basta un primo quarto chiuso con il +20 . I blaugrana di coach Adolfo Parrillo subiscono la rimonta della Frata Nardò che rientra e completa il sorpasso nell'ultimo periodo ...Il rimpianto è grande, perché dopo trentacinque minuti vissuti con la testa avanti nel punteggio arriva poi la sconfitta in casa dell’Edil Frata Nardò (84-79). Con Cardillo out già da qualche tempo, a ...Impresa granata in occasione del quarto turno della seconda fase di campionato contro Salerno. Sotto di 21 lunghezze chiude a + 5.