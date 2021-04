Verona, docente chiede alla studentessa di coprirsi gli occhi durante l’interrogazione in didattica a distanza (Di lunedì 12 aprile 2021) A sei mesi di distanza dall’ultimo caso, una nuova polemica investe la scuola e i metodi usati dai professori in Dad: un docente veneto ha chiesto ad una sua studentessa di bendarsi per poter sostenere un’interrogazione in dad. La notizia arriva da Verona, nello specifico da Liceo Carlo Montanari. I fatti risalgono a fine marzo, al giorno dopo lo sciopero contro la didattica a distanza. La ragazza era impegnata in un’interrogazione di tedesco, fino a quel momento andata in maniera eccellente. La liceale però era apparsa così preparata da insospettire la docente che per fugare ogni dubbio le ha chiesto di coprirsi gli occhi con una sciarpa. A rendere noti i fatti è stata la Rete degli Studenti medi di Verona, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) A sei mesi didall’ultimo caso, una nuova polemica investe la scuola e i metodi usati dai professori in Dad: unveneto ha chiesto ad una suadi bendarsi per poter sostenere un’interrogazione in dad. La notizia arriva da, nello specifico da Liceo Carlo Montanari. I fatti risalgono a fine marzo, al giorno dopo lo sciopero contro la. La ragazza era impegnata in un’interrogazione di tedesco, fino a quel momento andata in maniera eccellente. La liceale però era apparsa così preparata da insospettire lache per fugare ogni dubbio le ha chiesto diglicon una sciarpa. A rendere noti i fatti è stata la Rete degli Studenti medi di, ...

