Usa, sparatoria in un liceo del Tennessee: diversi feriti (Di lunedì 12 aprile 2021) Dramma alla Austin-East Magnet High School. Tra le persone colpite ci sarebbe anche un agente di polizia. La scuola è stata messa in sicurezza Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 aprile 2021) Dramma alla Austin-East Magnet High School. Tra le persone colpite ci sarebbe anche un agente di polizia. La scuola è stata messa in sicurezza

Advertising

repubblica : Usa, sparatoria con molti feriti in un liceo in Tennessee - Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria in un liceo del Tennessee, diversi feriti #ANSA - Adnkronos : #Usa: sparatoria in un liceo di #Knoxville: morto uno studente, un altro arrestato. Agente ferito. - SimonePioli : RT @Corriere: Usa: studente spara in un liceo in Tennessee, ucciso dagli agenti - peppe844 : RT @Corriere: Usa: studente spara in un liceo in Tennessee, ucciso dagli agenti -