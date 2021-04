Un posto al sole, anticipazioni 13 aprile: un duro colpo per Raffaele (Di lunedì 12 aprile 2021) Un posto al sole continuerà a regalare al pubblico di Rai 3 puntate avvincenti con un difficile ed intricato mistero da risolvere, come svelano le anticipazioni di martedì 13 aprile. Ai Cantieri, infatti, da diverso tempo sono in atto dei sabotaggi e ormai Roberto e Franco sono sempre più convinti che ci sia qualcuno dietro questi incidenti frequenti che stanno contribuendo a paralizzare la produzione e le commesse. Boschi, nel suo ruolo di addetto alla sicurezza, sta avendo modo di osservare gli operai e le loro mosse e, dopo l'ultimo sabotaggio prima del quale lui stesso è stato colpito alla testa, si è convinto che dietro ci sia la mano di Enresto Gargiulo. Quest'ultimo è rimasto ferito durante il crollo di un ponteggio e Franco continuerà ad indagare per trovare prove a suo carico. Il marito di Angela, per ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Unalcontinuerà a regalare al pubblico di Rai 3 puntate avvincenti con un difficile ed intricato mistero da risolvere, come svelano ledi martedì 13. Ai Cantieri, infatti, da diverso tempo sono in atto dei sabotaggi e ormai Roberto e Franco sono sempre più convinti che ci sia qualcuno dietro questi incidenti frequenti che stanno contribuendo a paralizzare la produzione e le commesse. Boschi, nel suo ruolo di addetto alla sicurezza, sta avendo modo di osservare gli operai e le loro mosse e, dopo l'ultimo sabotaggio prima del quale lui stesso è stato colpito alla testa, si è convinto che dietro ci sia la mano di Enresto Gargiulo. Quest'ultimo è rimasto ferito durante il crollo di un ponteggio e Franco continuerà ad indagare per trovare prove a suo carico. Il marito di Angela, per ...

