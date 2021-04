(Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Ha superato il casellole di Arona per 34. Per questo motivo unbergamasco di 47 anni è stato condannato in primo grado dal tribunale di Verbania a 9 mesi e 12 giorni di reclusione. Il pm aveva chiesto 1 anno e 6 mesi per 98 episodi, non tutti poi accertati. Il giudice Antonietta Sacco ha stabilito che l'imputato, alla sbarra con l'accusa di truffa aggravata, dovrà anche risarcire le spese legali alla società Autostrade per l'Italia, costituitasi parte civile nel processo. I fatti al centro del procedimento risalgono al 2017, nel periodo compreso tra giugno e dicembre. Secondo l'accusa, l'uomo al volante della sua auto, alla barriera del lago Maggiore sulla A26 avrebbe adottato uno stratagemma: accodarsi agli automobilisti che transitavano al casello ...

Advertising

sulsitodisimone : Un automobilista è riuscito a entrare In autostrada 34 volte senza pagare -

Ultime Notizie dalla rete : automobilista riuscito

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Una entrare In autostrada 34 volte senza ...Il colpo d'occhio èe restituisce dinamismo e fascino. La zona anteriore si distingue per ...8 , le grafiche sono personalizzabili e l'può scegliere se tenere sott'occhio diversi ...AGI - Ha superato il casello autostradale di Arona per 34 volte senza pagare. Per questo motivo un automobilista bergamasco di 47 anni è stato condannato in primo grado dal tribunale di Verbania a 9 ...SARONNO – A farlo volare non era la magia della lampada come nel celebre film Disney ispirato al racconto del “Le mille e una notte” ma più semplicemente il vento. Comunque è riuscito ...