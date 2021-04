Udc | Riccardi | chi realizza e chi paga i post della Raggi?

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Virginiaha pubblicato un video surreale dedicato alla Ryder Cup a Roma nel quale mostra l’Arena di Nimes in Francia alo del Colosseo, commettendo cosi’ un duplice errore poiche’ l’evento si terra’ nel Comune di Guidonia. “É una figuraccia capace di fare ridere il mondo intero, che ci fa porre delle domande importanti. La prima: Come puo’ solo pensare di ricandidarsi un Sindaco che non distingue il monumento simbolo di Roma da un altro?.” “La seconda e’ ancora piu’ interessante: Da chi e’to il team chele performance comunicative, che lapubblica sui social sulle sue pagine personali?.” “Non vorremmo che fossero i romani con le loro tasse a sostenere le spese di social media manager, giornalisti, videomaker e fotografi. Come abbiamo gia’ denunciato la Sindaca ...