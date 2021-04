“Siolence” è il disco di debutto di Metcalfa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Siolence disco

Corriere Nazionale

è il tuodi debutto, di cosa si tratta? Si tratta della visione che della mia musica e per la mia musica. Racchiude tutta una serie di esperienze che ne hanno reso possibile lo ...... primo assaggio di un EP d'esordio di prossima uscita dal titolo(un incontro tra 'silence'... Il miopreferito era (lo è ancora) Money for Nothing, dei Dire Straits. Poi, finito il liceo, ..."La scelta di questo titolo vuole tradurre in parole quello che succede all’interno del disco e le sensazioni che, si spera, possa suscitare ...