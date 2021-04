Salvini contro i vaccini ai detenuti in Campania e Lazio | ma dimentica che va così anche nelle Regioni leghiste

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ogni giorno Matteosi sveglia e, dopo essersi fatto una bella foto moscia con Nutella o cibarie varie da spiattellare sui social, decide di sputarequalcuno. Capitan Vigliacco ha una predilezione per i deboli, per gli invisibili, per quelli che viene facile mettere nel sacchetto dell’umido delle priorità: lui è fatto, debole con i forti ma fortissimo con i debolissimi, come nella migliore tradizione di quelli che simulano il pugno di ferro ma poi sono pronti a stringere mani piuttosto losche, se torna utile per il loro tornaconto personale. Nel mattino di oggi, lunedì 12 aprile 2021,ha deciso di usare icome roncola per attaccare Nicola Zingaretti e Vincenzo De Luca (e quindi di sponda il Pd, con cui tra l’altro sta governando) e si è tuffato con la bava alla bocca ...