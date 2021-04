Rachael Blackmore | a cavallo nella Storia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ci sono voluti 173 anni per veder vincere una donna al Grand National, la leggendaria corsa di galoppo, la più massacrante nella storia, che si snoda per 7 chilometri (da affrontare due volte) e prevede 30 ostacoli tra siepi e fossati. Ci sono voluti 173 anni, perché è da così tanto tempo che si corre questa gara, che si è disputata per la prima volta nel 1893, per vedere finalmente premiati gli sforzi di una fantina. Si chiama Rachael Blackmore.

Ebbene in questa leggendaria competizione chiamata Gran National, la gara più importante del Festival di Cheltenham, ieri per la prima volta ha vinto una donna: Rachael Blackmore, 31 anni, irlandese, in sella al cavallo quarto favorito Minella Times, per la giubba del magnate irlandese J. P. MC Manus