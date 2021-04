Per la prima volta una donna presidente del Cnr: ecco chi è Maria Chiara Carrozza (Di lunedì 12 aprile 2021) Per la prima volta nella storia il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha una presidente donna: l’ex ministra del Miur Maria Chiara Carrozza sarà in carica per i prossimi quattro anni e prenderà il posto di Massimo Inguscio, decaduto dall’incarico due mesi fa. La neo presidente è stata nominata oggi con decreto della ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. “Sono felice ed emozionata per la nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche”, ha detto la presidente Carrozza. “Ringrazio la ministra Messa e il comitato di selezione per la fiducia riposta nella mia persona. Essere la prima donna alla guida del più ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Per lanella storia il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha una: l’ex ministra del Miursarà in carica per i prossimi quattro anni e prenderà il posto di Massimo Inguscio, decaduto dall’incarico due mesi fa. La neoè stata nominata oggi con decreto della ministra dell’Università e della Ricerca,Cristina Messa. “Sono felice ed emozionata per la nomina adel Consiglio nazionale delle ricerche”, ha detto la. “Ringrazio la ministra Messa e il comitato di selezione per la fiducia riposta nella mia persona. Essere laalla guida del più ...

Maria Chiara Carrozza eletta presidente del Cnr: è la prima donna Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ( Cnr ) e che sarà in carica per i prossimi quattro anni. È la prima presidente donna nella storia del principale ente di ricerca italiano. È stata nominata dal ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, con ...

