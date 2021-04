Paternopoli, sversamento illecito di acque reflue in fondo agricolo: denunciata una persona (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPaternopoli (Av) – Non si ferma l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino a favore del territorio e della salute. Questa volta a Paternopoli i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato degli scarichi illeciti e denunciato una persona in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di constatare l’abusivo sversamento di acque reflue di un’abitazione che, a mezzo di uno scarico non autorizzato, venivano immesse all’interno di un fondo agricolo privato. L’area inquinata, di circa 300 mq., è stata sottoposta a sequestro. Sul posto è stato richiesto l’intervento di personale specializzato dell’ARPAC, per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Non si ferma l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino a favore del territorio e della salute. Questa volta ai Carabinieri della locale Stazione hanno individuato degli scarichi illeciti e denunciato unain stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di constatare l’abusivodidi un’abitazione che, a mezzo di uno scarico non autorizzato, venivano immesse all’interno di unprivato. L’area inquinata, di circa 300 mq., è stata sottoposta a sequestro. Sul posto è stato richiesto l’intervento dile specializzato dell’ARPAC, per ...

Non si ferma l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino a favore del territorio e della salute. Questa volta a Paternopoli i Carabinieri d ...Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di constatare l’abusivo sversamento di acque reflue di un’abitazione che, a mezzo di uno scarico non autorizzato, ...