Miguel Bosé, l'abuso di droghe: "Consumavo 2 grammi di cocaina al giorno"

Il cantante Miguel Bosé ha confessato i momenti difficili del suo passato legati al suo abuso da sostanze. Allo show spagnolo Lo de Évole, Miguel Bosé ha confessato alcuni retroscena della sua vita privata dopo l'allontanamento dalle scene, a partire dal suo abuso di sostanze fino alle posizioni negazioniste in merito al Covid. Il cantante ha confessato di aver fatto uso di droghe fin dagli anni '80 – a seguito di una delusione d'amore – e non ha nascosto le sue difficoltà dovute ad esse: "Da un giorno all'altro le droghe smettono di essere tue alleate e diventano il tuo nemico. Fino al giorno in cui ho avuto la forza di dire basta. Non uscivo più nei locali, ma mi facevo lo stesso tutti i giorni. Sono arrivato a consumare quasi due grammi di cocaina al giorno."

