Microsoft ha comprato Nuance per $20 miliardi

Microsoft compra Nuance per 19,7 miliardi di dollari. Nuance sviluppa sistemi di riconoscimento vocale e voce sintetica. MicrosoftTeams il riconoscimento del linguaggio naturale Dragon al servizio della suite Microsoft

acquista Nuance per 56 dollari per azione, in una transazione tutta in contanti dal valore di 19,7 miliardi di dollari, incluso il debito. Nuance è una società di cloud e di software per l'...Nuance, tramite l'integrazione delle sue tecnologie su hardware, è leader in USA nel settore della digitalizzazione, tramite riconoscimento vocale, delle cartelle cliniche dei pazienti. Si ...Milano, 12 apr. (askanews) - Microsoft ha annunciato lunedì che acquisterà Nuance Communications, la compagnia specializzata in programmi ...Microsoft ha concluso un'altra acquisizione multimiliardaria. Appena un mese dopo la fine della trattativa da 7,5 miliardi di dollari di Microsoft per acquistare ZeniMax, il gigante della tecnologia ...