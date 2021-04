Marte | rinviato il test di Ingenuity | la Nasa spiega perché

(Di lunedì 12 aprile 2021) È approdato suinsieme al rover Perseverance lo scorso febbraio, nell’ambito della missione Mars2020. Dopo aver “dormito” nella pancia del rover per le prime settimane,è stato rilasciato sulla superficie del pianeta rosso. Primi scatti inviati a terra e primidelle eliche, dopo che i fermi sono stati rimossi correttamente. A causa di un’anomalia durante idelle eliche, il suo volo – in programma ieri, 11 Aprile - è statodi qualche giorno (al 14 aprile) per verificare i sistemi. Di seguito le prime foto disu: Un’anomalia ha tenuto gli scienziati col fiato sospeso L’episodio si è verificato lo scorso venerdì (il 9 Aprile), durante undi rotazione ad alta velocità dei rotori; la sequenza ...

NASA Ingenuity, il primo volo su Marte è solo rinviato. Secondo quanto riportato nelle ultime informazioni, NASA Ingenuity ha avuto un problema durante il test di rotazione delle pale ad alta velocità.