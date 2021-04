Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr | è la prima donna nella storia a ricoprire questo ruolo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Per lavoltadel Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), unaè stata nominata alla presidenza. Si tratta di. «Sono felice ed emozionata per la nomina adel Cnr. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia ripostamia persona», ha detto. «Essere laalla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva». La ministraCristina Messa che ha siglato la nomina ha ringraziato iluscente, Massimo Inguscio, «per il grande lavoro svolto in questi anni». ...

Agenzia_Ansa : Maria Chiara Carrozza è presidente del Cnr e sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente don… - HuffPostItalia : Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr, prima donna nella storia - Avvenire_Nei : Maria Chiara #Carrozza è la prima presidente donna del #Cnr - LetiziaMonico : RT @CNRsocial_: Maria Chiara Carrozza @MC_Carro è la nuova presidente del #Cnr: 'Essere la prima donna alla guida del più importante e gran… - infoitinterno : Ricerca, Maria Chiara Carrozza nominata presidente del Cnr. Prima donna nella storia dell'ente -

