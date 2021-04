Lucca: fuga di gas in centro. Chiusi 6 negozi, evacuate persone (Di lunedì 12 aprile 2021) I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza San Michele, a Lucca, nel centro storico della città, per una fuga gas. Al momento sono state evacuate 6 persone e Chiusi 6 negozi. Sono in corso le operazioni di ricerca della fuga gas L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 aprile 2021) I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza San Michele, a, nelstorico della città, per unagas. Al momento sono state. Sono in corso le operazioni di ricerca dellagas L'articolo proviene da Firenze Post.

Lucca, fuga di gas in piazza San Michele: evacuate sei persone, chiusi alcuni negozi Lucca, 12 aprile 2021 - I vigili del Fuoco del Comando di Lucca stanno intervenendo in Piazza S. Michele a Lucca per una fuga gas. Al momento sono state evacuate 6 persone e chiusi 6 negozi. Sono in corso le operazioni di ricerca della fuga gas da parte del personale dell'azienda del gas.

