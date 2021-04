Lippi | «Mio padre odiava la Juve | era un vecchio socialista che odiava il potere»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Intervistato da Caterina Balivo nel podcast “Ricomincio dal No”, l’ex ct della Nazionale italiana, Marcello, che oggi compie 73 anni, ha raccontato alcuni episodi del suo passato allantus. “L’Avvocato era troppo forte, era fantastico. Lui non veniva neanche a vedere la, andava a vedere l’Inter, il Milan. Questo perché quando andai allanel 1994 era dieci anni che non vinceva lo scudetto. Una volta gli chiesero come stavamo andando e lui rispose “Mah è più facile che vinca il Mondiale la Ferrari (che faticava molto ad ottenere risultati) che lo scudetto la”.ha anche raccontato che suoera un accanito anti-ntino. “la, era un...

