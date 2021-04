Jara e Nicola di Uomini e Donne | è nato il figlio Tancredi | il post della coppia del Trono Over

Advertising

Novella_2000 : Secondo figlio per una coppia nata a Uomini e Donne -

Ultime Notizie dalla rete : Jara Nicola

Today.it

La coppia nata nel dating show Mediaset ha annunciato l'arrivo del piccolo Tancredi. Per l'ex dama e cavaliere è il secondo ...... seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram - > CLICCA QUI Uomini e Donne, fiocco azzurro per l'amatissima coppia: è nato Tancredi, secondogenito didel Trono Over Fiocco ...Fiocco azzurro per Jara Gaspari e Nicola Balestra: la coppia nata all’interno del Trono Over ha infatti allargato la famiglia ed annunciato la nascita del secondo figlio. I due avevano da subito manif ...La coppia nata nel dating show Mediaset ha annunciato l'arrivo del piccolo Tancredi. Per l'ex dama e cavaliere è il secondo figlio ...