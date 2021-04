Isola dei Famosi | Akash Kumar | frecciatine dalla Blasi e tensione con Tommaso Zorzi

(Di lunedì 12 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.deie Ilarysi “punzecchiano”, mentreparte all’attacco:in studio.deiinterviene in studio: battutine piccate con Ilary, mentre c’ècon. Il tanto contestato ex naufrago è tornato nel programma da ospite per dire la sua e spiegare le

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - repubblica : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - DiGioiaManuel : Mi servirebbero3 settimane all’Isola dei Famosi prima dell’estate #isola - Paolino_Co : Quelli dell’isola dei famosi li manderei a digiunare nella campagna di Gioia Tauro #Reportrai3 -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Nessunacovid - free. Stop alle polemiche. La struttura commissariale per l'emergenza guidata dal ...Paolo Figliuolo che prevede come categorie prioritarie da vaccinare quelle degli over 80 e...Il tasso di positività nell'è dell' 1%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono ...49.416 casi positivi complessivamente accertati, 12.603 (+80) sono stati rilevati nella Città ...Lunedì 12 aprile, Canale5 ha trasmesso l'ottava puntata dell'Isola dei famosi 2021. Gli spettatori attendevano il verdetto del televoto. A sfidarsi in nomination due concorrenti molto amati ...Nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha accolto in studio Akash Kumar. Il modello ha deciso di abbandonare l’Honduras dopo tre giorni di permanenza e, appena è tornato in ...