Inter, le condizioni di Perisic e Kolarov verso il Napoli (Di lunedì 12 aprile 2021) Inter, le ultime sulle condizioni di Ivan Perisic e Aleksandar Kolarov verso la sfida con il Napoli L’Inter osserverà due giorni di riposo poi tornerà al lavoro per preparare il prossimo turno di campionato contro il Napoli. Secondo quanto riporta Tuttosport, Ivan Perisic tornerà a disposizione da metà settimana e quindi potrebbe essere convocato. Tempi leggermente più lunghi invece per Kolarov che sembra destinato ad una nuova esclusione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021), le ultime sulledi Ivane Aleksandarla sfida con ilL’osserverà due giorni di riposo poi tornerà al lavoro per preparare il prossimo turno di campionato contro il. Secondo quanto riporta Tuttosport, Ivantornerà a disposizione da metà settimana e quindi potrebbe essere convocato. Tempi leggermente più lunghi invece perche sembra destinato ad una nuova esclusione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

