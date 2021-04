Infermieri no vax, l’Ordine annuncia la linea dura: «Negano la scienza, agiremo con rigore» (Di lunedì 12 aprile 2021) l’Ordine degli Infermieri «sarà irremovibile nell’azione verso gli iscritti». Ad annunciarlo è stato il presidente dell’Ordine di Roma e componente del Comitato centrale della Federazione nazionale Ordini della professione Infermieristica (Fnopi), Maurizio Zega, parlando della eventualità che alla manifestazione di ieri contro l’obbligo vaccinale, organizzata a Roma dal comitato “Di sana e robusta Costituzione”, abbiano partecipato anche degli Infermieri. «Stiamo facendo le necessarie verifiche», ha chiarito Zega, annunciando la linea dura contro gli Infermieri no vax. «Chi è contro il vaccino è contro la scienza» «La professione Infermieristica – ha sottolineato il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021)degli«sarà irremovibile nell’azione verso gli iscritti». Adrlo è stato il presidente deldi Roma e componente del Comitato centrale della Federazione nazionale Ordini della professionestica (Fnopi), Maurizio Zega, parlando della eventualità che alla manifestazione di ieri contro l’obbligo vaccinale, organizzata a Roma dal comitato “Di sana e robusta Costituzione”, abbiano partecipato anche degli. «Stiamo facendo le necessarie verifiche», ha chiarito Zega,ndo lacontro glino vax. «Chi è contro il vaccino è contro la» «La professionestica – ha sottoto il ...

Advertising

delittodic0gne : I medici e infermieri no vax sono come i macellai vegani, forse hanno sbagliato mestiere - opscamilaine : RT @ironmanolan: È vergogno che medici e infermieri no vax scendano in piazzia per protestare contro il vaccino obbligatorio con tanto di “… - RiccardoValoti : RT @isidbeautrelet: #Infermieri no vax indegni. Lo fanno perché la rinuncia al vaccino comporta in teoria l'allontanamento dell'assistenza… - MaryMix1999 : RT @ironmanolan: È vergogno che medici e infermieri no vax scendano in piazzia per protestare contro il vaccino obbligatorio con tanto di “… - LComellini : Roma, manifestazione infermieri non sono No-Vax sono cittadini pensanti... -