ZippyCap si può applicare a qualsiasi bottiglia, consente di controllare il flusso in base al tipo di bevanda ed evita di entrare a contatto con i germi Cercava una cannuccia riutilizzabile con un design innovativo e un tappo in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di bottiglia acquistabile nei negozi ma anche di evitare la fuoriuscita dell'acqua durante la bevuta. E non trovandola sul mercato Alison Szap ha creato ZippyCap, realizzata con materiali riciclati provenienti dai rifiuti plastici oceanici e capace di coniugare igiene e praticità, poiché permette di bere in modo comodo e rapido evitando il contatto delle labbra con la bottiglia, così da restare lontano da eventuali germi. La soluzione si rivela utile perché trasforma in borraccia ogni bottiglia di plastica, sfrutta un tappo universale e una cannuccia che ...

Il tappo con la cannuccia incorporata

Il tappo con la cannuccia incorporata ZippyCap è una soluzione che unisce igiene e praticità, perché si può applicare a qualsiasi bottiglia, consente di controllare il flusso in base al tipo di bevanda ed evita di entrare a contatto con i ...

