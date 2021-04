Gianluca Lamaro vince la “Riva per Tutti” (Di lunedì 12 aprile 2021) Gianluca Lamaro, con il suo J99 “Palinuro”, ha vinto la “Riva per Tutti” tagliando il traguardo di Riva di Traiano alle 8:33:08 di questo lunedì 12 aprile 2021. Regata dura, con il meteo che, nella “Riva”, è stato molto più impegnativo che nella “Roma” fino a questo momento. Il prossimo arrivo previsto a breve è quello di Podracer, GS 34 Race di Giovanni e Riccardo Macchi, primi nella “Riva per 2”, mentre la testa della flotta, guidata da Anemos, First 40.7 di Alessandro Porcelloni e Luca Cesari ha da poco superato Anzio. Lamaro trionfa alla Riva per Tutti: “Gara molto dura” Una bella soddisfazione anche per un campione navigato come Gianluca Lamaro, che racconta così la sua ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 12 aprile 2021), con il suo J99 “Palinuro”, ha vinto la “per” tagliando il traguardo didi Traiano alle 8:33:08 di questo lunedì 12 aprile 2021. Regata dura, con il meteo che, nella “”, è stato molto più impegnativo che nella “Roma” fino a questo momento. Il prossimo arrivo previsto a breve è quello di Podracer, GS 34 Race di Giovanni e Riccardo Macchi, primi nella “per 2”, mentre la testa della flotta, guidata da Anemos, First 40.7 di Alessandro Porcelloni e Luca Cesari ha da poco superato Anzio.trionfa allaper: “Gara molto dura” Una bella soddisfazione anche per un campione navigato come, che racconta così la sua ...

