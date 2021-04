Franceschini a Cts | riapertura spettacoli zona gialla con più pubblico

(Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Cultura, Dario, è stato audito questo pomeriggio dal Comitato Tecnico Scientifico per discutere del riavvio delle attività legate al mondo dello spettacolo. Nel corso del suo intervento,ha presentato alcune proposte per consentire che ladi teatri, cinema e sale da concerto, già prevista nelle zone gialle, possa avvenire con una maggiore presenza di. Il ministro ha proposto inoltre di consentire alle regioni di sperimentare in determinati luoghi all’aperto, eventi con numero maggiore di spettatori, introducendo misure aggiuntive di sicurezza, come già avvenuto in altri paesi europei.Il Cts ha ascoltato le proposte e chiesto al ministro di ricevere nella giornata di domani un documento di sintesi sul quale si esprimerà in tempi rapidi ...

Nel suo intervento Franceschini ha inoltre ribadito quanto per lo spettacolo la situazione non sia ... La polemica In mattinata è divampata la polemica in scia alla linea che il CTS avrebbe intenzione ... Lo sottolinea l'Associazione generale dello spettacolo (Agis) che in vista dell'incontro tra il ministro e il CTS ribadisce le sue necessità, tra le quali il numero degli spettatori ...