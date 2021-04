Enjoy - Ecco come funziona il purificatore automatico (Di lunedì 12 aprile 2021) Da poco meno di un mese gli utenti di Enjoy, l'operatore di car sharing operativo a Milano, Torino, Firenze, Bologna e Roma, possono contare su una protezione in più: ogni vettura, a fine noleggio, attiva in automatico un sistema di purificazione dell'aria presente nell'abitacolo, abbattendo la carica batterica. Si tratta di un'arma in più per offrire alla clientela vetture sicure da usare. Per capire come funziona, abbiamo portato presso la sede di Quattroruote una delle nuove Fiat 500 Hybrid che stanno entrando in flotta e l'abbiamo studiata con attenzione. Parte da remoto. L'apparecchio, prodotto dalla Octo Telematics, è installato a bordo delle vetture sotto la plancia, in posizione protetta. Tecnicamente è un depuratore che sfrutta l'azione combinata dei raggi Uv e di un catalizzatore per ripulire il flusso d'aria ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 aprile 2021) Da poco meno di un mese gli utenti di, l'operatore di car sharing operativo a Milano, Torino, Firenze, Bologna e Roma, possono contare su una protezione in più: ogni vettura, a fine noleggio, attiva inun sistema di purificazione dell'aria presente nell'abitacolo, abbattendo la carica batterica. Si tratta di un'arma in più per offrire alla clientela vetture sicure da usare. Per capire, abbiamo portato presso la sede di Quattroruote una delle nuove Fiat 500 Hybrid che stanno entrando in flotta e l'abbiamo studiata con attenzione. Parte da remoto. L'apparecchio, prodotto dalla Octo Telematics, è installato a bordo delle vetture sotto la plancia, in posizione protetta. Tecnicamente è un depuratore che sfrutta l'azione combinata dei raggi Uv e di un catalizzatore per ripulire il flusso d'aria ...

