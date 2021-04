Deep web e Dark web: cosa sono, cosa si trova e come si accede (Di lunedì 12 aprile 2021) Ormai sono due termini diffusissimi , Deep e Dark web, ma cosa sono, come si accede e cosa si trova. Questa immagine dovrebbe aiutarvi a fare chiarezza. Uno è la parte sommersa della Rete, l’altro quella profonda: sono Deep e Dark web. Surface Web invece è la parte di internet comunemente utilizzata. Che cos’è il Deep web Il Deep web è la porzione di Internet che non viene indicizzata dai motori di ricerca, per cui non la troveremo mai tramite Google. Secondo alcune stime, questa parte costituisce tra l’89 e il 96 percento del web. Quello che vediamo della Rete è, quindi, una frazione ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) Ormaidue termini diffusissimi ,web, masisi. Questa immagine dovrebbe aiutarvi a fare chiarezza. Uno è la parte sommersa della Rete, l’altro quella profonda:web. Surface Web invece è la parte di internet comunemente utilizzata. Che cos’è ilweb Ilweb è la porzione di Internet che non viene indicizzata dai motori di ricerca, per cui non la troveremo mai tramite Google. Secondo alcune stime, questa parte costituisce tra l’89 e il 96 percento del web. Quello che vediamo della Rete è, quindi, una frazione ...

