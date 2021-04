De Zerbi: “Oggi abbiamo avuto la colpa di tenere in bilico il match fino al 95esimo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Benevento: “Giocheremo sempre per vincere, su questo non ci sono dubbi. Mi fa piacere che i miei calciatori parlino di obiettivo Europa, ma la Roma è distante 11 punti e bisogna essere realisti. Per ora guardiamo il vantaggio rispetto alla più diretta inseguitrice, che è il Verona. Oggi abbiamo vinto contro il Benevento ed è un successo pesante. Negli spogliatoi ho parlato chiaramente ai ragazzi. Non sono un giornalista, che giudica positivamente la prestazione solo se arriva la vittoria. Le mie analisi sono a 360°, ero orgoglioso anche e soprattutto dopo la prestazione di Milano. So che siamo un gruppo di grande qualità, che può migliorare giorno dopo giorno e stimolerò la società affinché si alzi sempre l’asticella. Magari ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Benevento: “Giocheremo sempre per vincere, su questo non ci sono dubbi. Mi fa piacere che i miei calciatori parlino di obiettivo Europa, ma la Roma è distante 11 punti e bisogna essere realisti. Per ora guardiamo il vantaggio rispetto alla più diretta inseguitrice, che è il Verona.vinto contro il Benevento ed è un successo pesante. Negli spogliatoi ho parlato chiaramente ai ragazzi. Non sono un giornalista, che giudica positivamente la prestazione solo se arriva la vittoria. Le mie analisi sono a 360°, ero orgoglioso anche e soprattutto dopo la prestazione di Milano. So che siamo un gruppo di grande qualità, che può migliorare giorno dopo giorno e stimolerò la società affinché si alzi sempre l’asticella. Magari ...

