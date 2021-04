De Luca sfida il governo sui vaccini: “Non procederemo per fasce di età” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Basta, non procederemo per fasce di età, altrimenti l’economia muore”. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, alza le barricate contro i vaccini e punta sulla isole Covid-free. “Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo al quale ho detto che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 aprile 2021) “Basta, nonperdi età, altrimenti l’economia muore”. Il presidente della Campania, Vincenzo De, alza le barricate contro ie punta sulla isole Covid-free. “Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo al quale ho detto che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

veronica_rosset : RT @GuadagnoRaffae2: Il governatore De Luca mi è simpatico ma non può fare come vuole. Capisco le competenze, le autonomie ma non può dire… - SandroBonomi2 : RT @GuadagnoRaffae2: Il governatore De Luca mi è simpatico ma non può fare come vuole. Capisco le competenze, le autonomie ma non può dire… - GeMa7799 : De Luca sfida Draghi sui vaccini: 'Basta fasce d'età, chi vacciniamo per primi'. Campania contro il governo...ci sa… - IlPrimatoN : Ultimatum di #DeLuca al governo e sul piano #vaccini: #Campania non seguirà fasce d'età, dopo over 80 priorità a op… - infoitsalute : Vincenzo De Luca sfida Mario Draghi sui vaccini: 'Basta fasce d'età, chi vacciniamo per primi'. Campania contro il… -