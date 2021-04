Covid | vaccini | è la settimana di Johnson & Johnson

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Insono attese in Italia le prime 184mila dosi del vaccino anti-di, il quarto approvato dall’Unione europea per la campagna vaccinale . In totale entro la fine di aprile le dosi del vaccino monodose dell’azienda statunitense dovrebbero arrivare fino a 500mila. Come quello di AstraZeneca può essere conservato in normali frigoriferi, il che lo rende idoneo alla somministrazione in farmacia. L’efficacia nella prevenzione della malattia si aggira intorno al 66% nei test che sono stati condotti su 44mila persone, mentre è sceso al 58% per la variante sudafricana. Il vaccino J;J arriva inoltre a prevenire le forme gravi difino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e almeno ...