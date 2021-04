' Con queste regole preferisco non aprire | ci sono solo spese'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Davide Rossi, 55 anni, titolare del Mono Bar di via Lecco, da 16 anni cocktail bar di riferimento della movida a Porta Venezia, ha chiuso dallo scorso 26 ottobre. Perché questa decisione drastica? '...

Advertising

Inter : ? | ATTESA #InterCagliari si avvicina, scaldiamo i motori con queste 5? perle dal nostro passato! ?? ????… - RobertoBurioni : Cosa fare con queste nuove varianti? Chi è guarito da COVID-19 è protetto? Quanto dura la protezione fornita dai va… - ZZiliani : Come si può notare da queste immagini, #Ronaldo porge la maglia al raccattapalle con la gentilezza tipica di questi… - AdeleVinci : @SilvaMilani2 Buongiorno io eri morta dal ridere ?? con tutte queste parole nuove x lui che cerca di capire il significato ??? - GinoSalone : RT @ZZiliani: Come si può notare da queste immagini, #Ronaldo porge la maglia al raccattapalle con la gentilezza tipica di questi gesti, ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Con queste

Proiezioni di Borsa

Insettimane si è visto che Pfizer ha consegnatoregolarità, ogni settimana. Moderna consegna di solito piccole quantità, quindi non è al momento decisivo. Il fornitore più irregolare è ...... ritrovando in una di, un uomo di 39 anni di nazionalità algerina. L'uomo, sprovvisto di documenti, veniva trovato in possesso di una busta di cellophaneracchiuse all'interno tre ...Daniele Liotti, intervistato da Blogo, presenta Un Passo dal Cielo 6, dal 1° aprile 2021 su Raiuno e ci introduce alle numerose novità ...“È prioritario includere le persone con demenza nella categoria 1 del Piano Vaccinale anti Covid-19” Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del Mi ...