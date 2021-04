Cimiteri | Bordoni | Ama rassicura su spazi ma problema è l’attesa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “L’emergenza neicapitolini perdura e si aggrava: l’Ama con una nota si affretta a smentire l’esaurimento dei posti disponibili quando ilnon attiene solo aglima anche ai tempi dove le bare, una sull’altra, sono in attesa di una sepoltura che sembra impossibile”. Cosi’ il vice presidente della Commissione Ambiente Davidedella Lega.poi aggiunge: “Una palese dimostrazione di incuria e cattiva gestione con risvolti di carattere etico, per il mancato rispetto dimostrato nei confronti dei defunti e delle famiglie in lutto e di carattere sanitario, per le condizioni igieniche con centinaia di bare che da mesi fanno la spola tra depositi e locali allestiti in emergenza.” “Sono anni che denunciamo l’immobilismo della giunta Raggi sulle tante criticita’ presenti ...