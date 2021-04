Cecchinato-Koepfer in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Marco Cecchinato ha superato brillantemente le qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2021, assicurandosi la possibilità di affrontare Dominik Koepfer in del main draw. L’azzurro esordirà affrontando lo specialista tedesco, a suo agio sul rosso e insidiosissimo ostacolo nel cammino del siciliano; Cecchinato, però, nel corso del tempo, ha dimostrato di non avere particolari limiti sulla terra rossa. La sfida andrà in scena lunedì 12 aprile, come secondo incontro sul Campo 9 a partire dalle ore 16.30 (dopo Caruso-Catarina). Sky Sport detiene i diritti del torneo monegasco e potrà offrire la diretta televisiva tramite i canali 201 e 204, con live streaming fruibile sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Marcoha superato brillantemente le qualificazioni deldi, assicurandosi la possibilità di affrontare Dominikin del main draw. L’azzurro esordirà affrontando lo specialista tedesco, a suo agio sul rosso e insidiosissimo ostacolo nel cammino del siciliano;, però, nel corso del tempo, ha dimostrato di non avere particolari limiti sulla terra rossa. La sfida andrà in scena lunedì 12 aprile, come secondo incontro sul Campo 9 a partire dalle ore 16.30 (dopo Caruso-Catarina). Sky Sport detiene i diritti del torneo monegasco e potrà offrire latelevisiva tramite i canali 201 e 204, con livefruibile sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà ...

