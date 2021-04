Caso Mauro Romano, la mamma: “Mohammed Al Habtoor è mio figlio” (Di lunedì 12 aprile 2021) La storia del Caso di Mauro Romano, il bambino che nel 1977, all’età di 6 anni, scomparve da Racale, Comune in provincia di Lecce, sembra non abbia mai fine e in questi giorni è tornato alla ribalta per alcune dichiarazioni fatte dalla mamma di Mauro Romano. Da quella scomparsa sono trascorsi ormai 44 anni, quando il bambino di Racale fu rapito da un uomo che lui chiamava affettuosamente “zio” per essere venduto a una famiglia benestante, secondo quanto riporta l’ultima pista calcata dagli investigatori. Nel novembre dell’anno scorso un uomo di 79 anni, Vittorio Romanelli, ha ricevuto un avviso che riguarda la conclusione delle indagini preliminari, quest’uomo ora rischia di andare a processo per sequestro di persona. Infatti a quanto risulta il 79enne potrebbe essere colui che ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 aprile 2021) La storia deldi, il bambino che nel 1977, all’età di 6 anni, scomparve da Racale, Comune in provincia di Lecce, sembra non abbia mai fine e in questi giorni è tornato alla ribalta per alcune dichiarazioni fatte dalladi. Da quella scomparsa sono trascorsi ormai 44 anni, quando il bambino di Racale fu rapito da un uomo che lui chiamava affettuosamente “zio” per essere venduto a una famiglia benestante, secondo quanto riporta l’ultima pista calcata dagli investigatori. Nel novembre dell’anno scorso un uomo di 79 anni, Vittorio Romanelli, ha ricevuto un avviso che riguarda la conclusione delle indagini preliminari, quest’uomo ora rischia di andare a processo per sequestro di persona. Infatti a quanto risulta il 79enne potrebbe essere colui che ha ...

